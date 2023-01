Legende: Will 2024 auf die Tour zurückkehren Naomi Osaka. IMAGO / ZUMA Wire

Osaka ist schwanger

Naomi Osaka (WTA 47) erwartet in diesem Jahr ihr erstes Kind. Die 25-jährige Japanerin, die am Sonntag ihre Teilnahme an den diesjährigen Australian Open absagte, will 2024 in Melbourne auf die Tennis-Tour zurückkehren. 2019 und 2021 hatte sie das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres jeweils gewonnen. Seit vergangenem September hat die vierfache Major-Siegerin kein einziges Turnier mehr bestritten. 2021 machte sie publik, dass sie wegen des Rummels um ihre Person unter Angstzuständen und Depressionen leidet.

Adelaide: Bencic in den Viertelfinals, Teichmann out

Belinda Bencic (WTA 13) steht am WTA-500-Turnier in Adelaide in den Viertelfinals. Die Ostschweizerin setzte sich gegen die Russin Anna Kalinskaja (WTA 64) 6:3, 6:3 durch und trifft in der nächsten Runde auf die als Nummer 4 gesetzte Französin Caroline Garcia. Jil Teichmann (WTA 33) unterlag derweil der Amerikanerin Danielle Collins (WTA 14) nach sechs abgewehrten Matchbällen 3:6, 6:7 (2:7).

01:08 Video Zusammenfassung Bencic – Kalinskaja Aus Sport-Clip vom 11.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Adelaide: Chatschanow zu stark für Hüsler

Für Marc-Andrea Hüsler (ATP 55) ist das ATP-250-Turnier in Adelaide nach dem zweiten Einsatz vorbei. Der 26-jährige Zürcher unterlag dem als Nummer 3 gesetzten Russen Karen Chatschanow 4:6, 4:6. Hüsler war zu Beginn der Partie mit 3:0 in Führung gegangen, gab den Aufschlag danach aber selber zweimal ab im ersten Satz und schaffte kein weiteres Break mehr. Das entscheidende Break im zweiten Satz kassierte er zum 3:4. Dank dem Erstrundensieg gegen den Vorjahresfinalisten Arthur Rinderknech hat Hüsler in der Weltrangliste gleichwohl den erstmaligen Vorstoss in die Top 50 in Aussicht.