Legende: Den Turniersieg vor Augen Leandro Riedi spielt im Tessin eine brillante Woche. Keystone-Archiv/Anthony Anex

Riedi schafft den nächsten Exploit

Leandro Riedi (ATP 590) steht in seinem allerersten Endspiel auf der Challenger Tour, der global zweithöchsten Turnierstufe. Der 20-jährige Zürcher bestätigte in Lugano seinen Paukenschlag aus der 1. Runde, als er den topgesetzten Maxime Cressy (USA/ATP 72) hatte ausschalten können: Im Halbfinal eliminierte er mit Pierre-Hugues Herbert (ATP 134) die Turniernummer 4. Riedi zermürbte den routinierten Elsässer in zweieinhalb Stunden mit 3:6, 7:6 (7:3) und 7:6 (7:3). Die Aufgabe im Final kündigt sich zumindest gemäss Papierform wieder einfacher an – der junge Schweizer trifft auf Luca Nardi (ITA/ATP 297). Unabhängig des Ausgangs am Sonntag wird Riedi tags darauf im ATP-Ranking einen Riesensatz unter die Top 340 machen.

00:54 Video Archiv: Riedi verliert 2020 den Schweizer Junioren-Final bei Roland Garros Aus Sport-Clip vom 10.10.2020. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Kein einfacher Sand-Einstieg für Laaksonen

Zum Auftakt der Saison auf Sandplatz wartet auf Henri Laaksonen (ATP 86) ein Prüfstein. Der 30-Jährige muss sich in der 1. Runde des ATP-Turniers von Casablanca gegen Richard Gasquet behaupten. Der Franzose ist in der Weltrangliste aktuell zwar nur um 5 Positionen besser klassiert. Allerdings ist der 35-jährige Dauerbrenner auf der Tour die einstige Weltnummer 7.