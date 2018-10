Vor rund 3 Wochen veröffentlichte der Schweizer Andri Ragettli ein weiteres Video, in dem er einen Gleichgewichts-Parcours problemlos bewältigte. Der Clip ging viral: Er schaffte es bisher auf über 822'000 Video-Aufrufe. Superstars wie LeBron James oder Usain Bolt haben den Post gelikt.

Auch an Tennis-Star Novak Djokovic, der sich derzeit auf das Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy vorbereitet, ging Ragettlis Talent nicht vorbei. Der Serbe twitterte am Donnerstag ein Video von einem Selbstversuch, bei dem er einen ähnlichen Parcours nicht gerade souverän meisterte. Den Post addressierte er direkt an den Bündner.

Auf Ragettlis Tweet, in welchem der Schweizer sich geehrt über die Nachahmung zeigte, antwortete die aktuelle Weltnummer 2 im Tennis: «Ich freue mich auf eine Gleichgewichts-Lektion, mein Freund.»