Das Team World gewinnt zum 3. Mal den Laver Cup. In San Francisco setzt es sich gegen Team Europe 15:9 durch.

Die Hypothek für die von der ATP-Nummer 1 Carlos Alcaraz angeführte europäische Equipe wog nach der Schmach am Samstag, an dem alle vier Partien ohne Satzgewinn verloren gegangen waren, zu schwer.

Beim Zwischenstand von 3:9 wären in den 4 Begegnungen am Sonntag, an dem ein Matchgewinn mit 3 Punkten honoriert wird, mindestens 3 Siege für die Wende nötig gewesen.

Alcaraz an der Seite des Norwegers Casper Ruud entschied das Doppel gegen das amerikanische Duo Alex Michelsen/Reilly Opelka zwar für sich und fertigte auch den Argentinier Francisco Cerundolo deutlich in 2 Sätzen ab, nachdem zuvor der Australier Alex de Minaur gegen den Tschechen Jakub Mensik gewonnen hatte.

Fritz mit der Entscheidung

Alexander Zverev nutzte die Chance auf den Ausgleich aber nicht; er zog gegen den Amerikaner Taylor Fritz den Kürzeren. Bei 12:12 hätte eine zusätzliche Partie die Entscheidung bringen müssen.

Die Weltauswahl, bei der Andre Agassi erstmals als Captain amtete, sicherte sich bei der von Roger Federer vor 8 Jahren ins Leben gerufenen Show-Veranstaltung den 3. Sieg.