Beim ATP-1000-Turnier von Indian Wells kommt es im Halbfinal zu den Duellen Medwedew – Alcaraz und Sinner – Zverev.

Vorjahressieger Jack Draper ist beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells in den Viertelfinals ausgeschieden. Nach seinem Dreisatzsieg gegen Novak Djokovic unterlag der Brite dem Russen Daniil Medwedew 1:6, 5:7.

Vorentscheidend im 2. Satz war ein umstrittener Call von Schiedsrichterin Aurélie Tourte. Die Französin wertete beim Stand von 5:5, 0:15 eine Geste Drapers während des Ballwechsels als unnatürlich und sprach – unter Buhrufen des Publikums – den Punkt Medwedew zu, der den Ball eigentlich ins Netz geschlagen hatte.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt am Sonntag beide Finals im kommentierten Livestreams: 19:00 Uhr: Final Frauen

22:00 Uhr: Final Männer

Der Russe realisierte wenig später das Break und gewann anschliessend die Partie. Er fordert im Halbfinal nun den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz (6:3, 6:4 gegen Cameron Norrie/GBR). Den anderen Halbfinal bestreiten Jannik Sinner und Alexander Zverev.

Swiatek ausgeschieden

Bei den Frauen verpasste Iga Swiatek (WTA 2) zum ersten Mal seit fünf Jahren die Viertelfinals. Die Polin unterlag Jelina Switolina (UKR/WTA 9) mit 2:6, 6:4, 4:6. Swiatek hatte das Turnier in der kalifornischen Wüste 2022 und 2024 gewonnen.

Resultate