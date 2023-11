Italien folgt Australien in den Final des Davis Cup. Allen voran dank Jannik Sinner, der Rivale Novak Djokovic gleich zweimal bezwingt.

Legende: Spielen beim Davis Cup um den Titel Italiens Jannik Sinner und Lorenzo Sonego. IMAGO / Shutterstock

Die Durststrecke von Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic mit Serbien im Davis Cup hält an. Der 36-Jährige verlor im Halbfinal in Malaga (ESP) gleich beide Matches, Serbien unterlag damit Italien mit 1:2. Der letzte Titel des Landes liegt 13 Jahre zurück. Die von Jannik Sinner angeführten Südeuropäer hingegen bestreiten am Sonntag gegen Australien ihr erstes Davis-Cup-Endspiel seit einem Vierteljahrhundert. Der einzige Titelgewinn im Mannschaftswettbewerb gelang 1976.

Verweigerte Serbien Dopingtest? Box aufklappen Box zuklappen Vor dem Halbfinal sorgte ein Medienbericht über einen verweigerten Dopingtest der Serben vor dem Viertelfinal gegen Grossbritannien für Aufsehen. Wie die spanische Marca weiter berichtete, stimmte die Mannschaft den Blut- und Urinproben nach dem Spiel aber zu.

Zum Auftakt hatte Miomir Kecmanovic das Duell der Nummer-2-Spieler gegen Lorenzo Musetti 6:7 (7:9), 6:2, 6:1 gewonnen und Serbien in Führung gebracht. Im Anschluss vergab Djokovic in einer Neuauflage des Endspiels bei den ATP Finals vom vergangenen Sonntag drei Matchbälle gegen Sinner und verlor 2:6, 6:2, 5:7. Im entscheidenden Doppel setzten sich Sinner und Lorenzo Sonego gegen Djokovic/Kecmanovic 6:3, 6:4 durch.

01:00 Video Archiv: Djokovic schlägt Sinner im Endspiel der ATP Finals Aus Sport-Clip vom 20.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute.