Das Schweizer Team verliert das entscheidende Mixed-Doppel gegen Polen am United Cup in Sydney.

Belinda Bencic und Jakub Paul unterliegen dem Duo Kawa/Zielinski in zwei Sätzen.

Zuvor hat Belinda Bencic die Schweiz in Führung gebracht, Stan Wawrinka hat sein Einzel im Anschluss verloren.

Wie schon gegen Italien, Argentinien und Belgien hat auch im Final des United Cups das Mixed-Doppel über das Schweizer Schicksal entschieden. Für einmal behielt das Duo aus Belinda Bencic und Jakub Paul aber nicht die Oberhand. Die beiden verloren gegen das ungeschlagene polnische Doppel Katarzyna Kawa/Jan Zielinski 4:6, 3:6. Für Bencic war es in ihrem 10. Einsatz «Down Under» die erste Niederlage.

Damit verpasste es die Schweiz, den Teamevent in Australien erstmals zu gewinnen. Polen hingegen holte den Titel nach zwei Finalniederlagen in den beiden Vorjahren bei der vierten Austragung zum ersten Mal.

Bencic bringt Schweiz in Führung

Dabei war der Schweiz im hochklassigen Final ein Auftakt nach Mass gelungen. Belinda Bencic brachte das Team mit einem starken Auftritt gegen Iga Swiatek in Führung. Nach dem verlorenen Startsatz liess die Ostschweizerin der polnischen Weltnummer 2 keinen Stich mehr. Vor allem beachtlich die Quote bei gewonnenen Punkten nach erstem Aufschlag: 79 Prozent. Im ersten Satz lag diese Statistik noch bei 50 Prozent. 6:0 hiess es am Ende des zweiten Durchgangs.

In diesem Tempo ging es dann auch weiter. Das entscheidende Break gelang der 11. der Weltrangliste zum 3:1. Diesen Vorsprung liess sich Bencic nicht mehr nehmen – 6:3 das Ergebnis im dritten Satz, der dritte Matchball sass.

Wawrinka verliert nach grossem Kampf

In der Folge zog Stan Wawrinka gegen Rückkehrer Hubert Hurkacz (ATP 83) den Kürzeren. Das Resultat aus Sicht des Romands: 3:6, 6:3, 3:6. Was er aber vor allem im zweiten Satz gezeigt hatte, erinnerte an seine besten Zeiten.

Mit 40 Jahren brachte Wawrinka den 12 Jahre jüngeren Polen an dessen Limit, zauberte Schläge aus dem Hut und sorgte mehrfach für tosenden Applaus in der Ken Rosewall Arena in Sydney. Am Ende gingen dem Schweizer Routinier aber die Kräfte aus.

Bencic stösst in die Top 10 vor Box aufklappen Box zuklappen Belinda Bencic wird in der am Montag erscheinenden WTA-Weltrangliste wieder in den Top 10 erscheinen. Die 28-jährige Ostschweizerin, aktuell noch auf Platz 11 klassiert, verdrängt Jekaterina Alexandrowa/RUS. Bencic zeigte sich beim United Cup in Australien jüngst von ihrer besten Seite und gewann alle 5 Einzel-Partien. Dies wurde mit 415 WTA-Punkten belohnt. Letztmals hatte Bencic im März 2023 einen Platz in den Top 10 eingenommen. Ein gutes Jahr später wurde sie Mutter von Töchterchen Bella. Zurück auf der WTA-Tour ist Bencic seit Januar 2025.

