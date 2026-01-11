Stan Wawrinka verliert sein Einzel im Final des United Cups gegen Hubert Hurkacz in drei Sätzen.

Zuvor hat Belinda Bencic die Schweiz gegen Polen in Führung gebracht.

Das Mixed-Doppel entscheidet nun über den Titel.

Wie schon gegen Italien, Argentinien und Belgien entscheidet auch im Final des United Cups das Mixed-Doppel über das Schweizer Schicksal. Stan Wawrinka unterlag dem polnischen Rückkehrer Hubert Hurkacz (ATP 83) nach grossem Kampf 3:6, 6:3, 3:6.

Was der Romand vor allem im zweiten Satz gezeigt hatte, erinnerte an seine besten Zeiten. Mit 40 Jahren brachte Wawrinka den 12 Jahre jüngeren Polen an dessen Limit, zauberte Schläge aus dem Hut und sorgte mehrfach für tosenden Applaus in der Ken Rosewall Arena in Sydney. Am Ende gingen dem Schweizer Routinier aber die Kräfte aus.

Bencic weiterhin tadellos

Zuvor hatte Wawrinka seiner Teamkollegin Belinda Bencic zur Führung verholfen. Minutenlang redete er auf die Ostschweizerin ein, als sie eben erst den Startsatz im United-Cup-Final gegen Iga Swiatek 3:6 verloren hatte. «Denk einfach von Punkt zu Punkt. Vergiss alles, was vorher passiert ist.»

Und die Worte Wawrinkas scheinen gewirkt zu haben. Bencic trat ab diesem Zeitpunkt entfesselt auf, liess der polnischen Weltnummer 2 keinen Stich mehr. Vor allem beachtlich die Quote bei gewonnenen Punkten nach erstem Aufschlag: 79 Prozent. Im ersten Satz lag diese Statistik noch bei 50 Prozent. 6:0 hiess es am Ende des zweiten Durchgangs, Bencic war wieder zurück.

In diesem Tempo ging es dann auch weiter. Das entscheidende Break gelang der 11. der Weltrangliste zum 3:1. Diesen Vorsprung liess sich Bencic nicht mehr nehmen – 6:3 das Ergebnis im dritten Satz, der dritte Matchball sass. So siegte sie auch bei ihrem neunten Auftritt am United Cup «Down Under» im australischen Perth und Sydney.

Das Mixed-Doppel entscheidet

Bencic legt also einmal mehr vor, Wawrinka verpasst es, den Sack für das Schweizer Team zuzumachen. Nun haben Bencic und Mixed-Partner Jakub Paul die Chance, den Titel des United Cups erstmals in die Schweiz zu bringen.

United Cup