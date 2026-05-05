Rückschlag für Stan Wawrinka: Der Romand kann in Rom sein 2. Spiel in der Quali nicht bestreiten.

Legende: In der «Ewigen Stadt» verweilt er nur kurz Stan Wawrinka muss vorzeitig aus Rom abreisen. Imago/Zuma Press

Seine letzte Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Rom hat sich Stan Wawrinka sicher anders vorgestellt. Kurz vor Beginn seines 2. Quali-Matches gegen den Spanier Pablo Carreno Busta (ATP 91) gab der 41-jährige Romand Forfait.

Die genauen Gründe für den Rückzug Wawrinkas sind nicht bekannt. Die ehemalige Weltnummer 3 hatte jedoch am Montag über zwei Stunden gegen Stefano Travaglia (ATP 141) auf dem Platz gestanden und gegen Ende der Partie angeschlagen gewirkt.

Seinen nächsten Auftritt auf der ATP-Tour hat Wawrinka beim 250er-Turnier in Genf (ab 17. Mai) geplant. Die French Open in Paris stehen ab dem 24. Mai auf dem Programm. Wawrinka hat 2015 in Roland Garros gesiegt.

Waltert im Hauptfeld

Trotz des Forfaits von Wawrinka stehen in Rom noch weitere Schweizer Profis in der 2. Quali-Runde im Einsatz. Simona Waltert feierte einen schönen Erfolg und zog dank eines 6:2, 1:6, 7:5 gegen Yue Yuan (CHN) ins Hauptfeld ein. Bei den Männern blieb Leandro Riedi gegen Francisco Comesana (ARG) auf der Strecke. Jil Teichmann und Rebeka Masarova treffen erst später am Dienstag aufeinander.