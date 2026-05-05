Seine letzte Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Rom hat sich Stan Wawrinka sicher anders vorgestellt. Kurz vor Beginn seines 2. Quali-Matches gegen den Spanier Pablo Carreno Busta (ATP 91) gab der 41-jährige Romand Forfait.
Die genauen Gründe für den Rückzug Wawrinkas sind nicht bekannt. Die ehemalige Weltnummer 3 hatte jedoch am Montag über zwei Stunden gegen Stefano Travaglia (ATP 141) auf dem Platz gestanden und gegen Ende der Partie angeschlagen gewirkt.
Seinen nächsten Auftritt auf der ATP-Tour hat Wawrinka beim 250er-Turnier in Genf (ab 17. Mai) geplant. Das Highlight der Sandplatz-Saison, die French Open in Paris, steht ab dem 24. Mai auf dem Programm. Wawrinka hat 2015 in Roland Garros den zweiten seiner total drei Grand-Slam-Triumphe gefeiert.
Schweizer Quartett im Einsatz
Nach dem Forfait von Wawrinka steht am Dienstag in Rom noch ein Schweizer Quartett in der 2. Quali-Runde im Einsatz. Jil Teichmann und Rebeka Masarova treffen im Direktduell aufeinander. Auch Simona Waltert und Leandro Riedi schlagen auf.