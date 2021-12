Rublew befindet sich nach Abu Dhabi in Isolation

Die Serie positiver Covid-19-Tests im Tenniszirkus reisst nicht ab. Der Weltranglisten-5. Andrej Rublew ist mindestens der 6. Spieler, der in diesem Monat an Corona erkrankt ist. Vor dem Russen hatte es bereits Rafael Nadal, Denis Shapovalov, Olympiasiegerin Belinda Bencic, Emma Raducanu sowie Ons Jabeur erwischt. Rublew gehörte Mitte Dezember zu den Teilnehmern bei einer Exhibition in Abu Dhabi, die sich im Nachgang als Superspreader-Event erwies. Der 24-Jährige bestätigte auf Twitter, dass er an geringen Symptomen leide und sich in Barcelona in Isolation befinde. Er wird den ATP Cup Anfang Jahr «down under» auslassen müssen, hofft aber auf eine Teilnahme bei den Australian Open in Melbourne (ab 17. Januar).