Wimbledon-Halbfinal sowie Siege in Abu Dhabi und Tokio: Bencic wusste in ihrer Comeback-Saison zu brillieren. Dafür wurde sie nun ausgezeichnet.

Legende: Hatte zuletzt einiges zu feiern Belinda Bencic. Imago Images/Aflosport

Belinda Bencic wurde von der WTA als «Comeback-Spielerin des Jahres 2025» ausgezeichnet. Die 28-Jährige brachte im April 2024 ihre Tochter Bella zur Welt, im folgenden Oktober kehrte die Tennisspielerin auf die Tour zurück. Derzeit ist sie die Nummer 11 im WTA-Ranking.

Erfolgreiche Grand Slams

Die Ostschweizerin qualifizierte sich bei den Australian Open im Januar dieses Jahres sogleich für die Achtelfinals, ehe sie im Februar den WTA-500-Event in Abu Dhabi gewann. In Wimbledon zog sie in die Halbfinals ein. Es war ihr bisher bestes Ergebnis am Grand-Slam-Turnier in London.

Zum Abschluss des Jahres sicherte sich Belinda Bencic in Tokio dann ihren zehnten Titel auf der Tour. Sie triumphierte beim WTA-500-Turnier – an dem Ort, an dem sie ihre olympische Goldmedaille 2021 geholt hatte.