Legende: Muss für die Australian Open passen Nick Kyrgios. Keystone/Mark Baker

Es ist nicht die Meldung, die sich die australischen Tennis-Fans so kurz vor dem Start zum 1. Grand-Slam-Turnier gewünscht haben. Nick Kyrgios, Hoffnungsträger und eine der Haupt-Attraktionen in Melbourne, sagt seine Teilnahme an den Australian Open kurz vor dem Startschuss ab.

Für Kyrgios stellt der Ausstieg aus dem Turnier eine brutale Enttäuschung dar: «Die Australian Open wären in diesem Jahr das vielleicht wichtigste Turnier meines Lebens gewesen. Und jetzt kann ich nicht spielen ...»

Rückkehr in die Heimbasis

Seit der Final-Teilnahme in Wimbledon 2022 gehört Kyrgios zu den Anwärtern auf einen Grand-Slam-Titel – zumal er endlich auch selber daran zu glauben scheint, Major-Turniere gewinnen zu können.

Kyrgios verzichtete wegen der Knieprobleme bereits auf alle Einsätze vor den Australian Open. Er kam trotzdem guter Dinge nach Melbourne. Zuletzt akzentuierten sich die Knieprobleme aber mit jedem Training.

Kyrgios kehrt in seine Heimbasis nach Canberra zurück, wo er sich einem arthroskopischen Eingriff unterziehen wird.