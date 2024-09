Tennis-Legende Roger Federer fand in den 2 Jahren seit seinem Karriereende viele neue Hobbys, wie er am Rande des Laver Cups verriet.

In Plauder- und Spiellaune

Legende: 15 Jahre später effektiv Gefallen am Golfsport gefunden Roger Federer erhielt 2009 bei einem Sponsorentermin schon einmal einen Vorgeschmack. KEYSTONE/PHOTOPRESS/Urs Flueeler

In Berlin geht dieser Tage der 2. Laver Cup ohne Roger Federer auf dem Platz in Szene. Dafür ist der «Maestro», der Promoter dieses Wettbewerbs, daneben ein grosses Thema. «Ich habe angefangen, Golf zu spielen. Jetzt muss ich schauen, wie ich dranbleibe. Meine Kinder haben auch begonnen, meine Frau ebenfalls.»

Der 43-Jährige tut es damit vielen gleich: Federers einstiger Dauerrivale und Kumpel Rafael Nadal sowie Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz greifen regelmässig zum Putter. «Da muss ich noch ein bisschen üben, um mithalten zu können. Aber Andy Murray hat jetzt auch angefangen. Er hat mir gesagt, wir müssten mal spielen gehen», so Federer.

Als läge das Ende erst 5 Sekunden zurück ...

Langweilig wird dem 20-fachen Grand-Slam-Champion in seinem neuen Alltag nicht. «Ich tauche zudem, habe viel Zeit, coole Trips mit der Familie zu unternehmen und reise viel», so der 2022 Zurückgetretene.

«Es fühlt sich so an, als hätte ich meine Laufbahn erst vor 5 Sekunden beendet. Wenn ich hier auf dem Platz stehe, würde ich am liebsten sofort losspielen.»