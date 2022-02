Legende: Dominic Stricker Die Nachwuchshoffnung hat in den USA aktuell alles unter Kontrolle. freshfocus

Stricker im Viertelfinal von Cleveland

Auf der ATP-Challenger-Tour in den USA heimste Dominic Stricker (ATP 204) Sieg Nummer 6 aus total 7 Partien ein. Der Finalist von Columbus in der Vorwoche bestätigte bei seiner nächsten Station in Cleveland seinen Erfolg zum Turnierauftakt über die Weltnummer 106, Andreas Seppi (ITA). In der 2. Runde erkämpfte sich der erst 19-jährige Berner gegen den Einheimischen Emilio Nava (ATP 325) den Viertelfinal-Vorstoss. Stricker machte den Verlust des 1. Durchgangs wett und schlug den Qualifikanten mit 3:6, 6:3, 6:4. Im Viertelfinal trifft der Schweizer Linkshänder nun auf den Amerikaner Ernesto Escobedo (ATP 135). Der an Nummer 1 gesetzte Tennys Sandgren (USA/ATP 165) ist in 3 Sätzen bereits gescheitert.

02:39 Video Archiv: Stricker nach seinem Out in der Melbourne-Quali Aus Sport-Clip vom 13.01.2022. abspielen

Laver Cup mit Federer und Nadal

Roger Federer und Rafael Nadal haben ihre Teilnahme am Laver Cup im frühen Herbst angekündigt. Der sportlich zweitrangige Teamevent findet vom 23. bis 25. September in der O2 World in London statt. Federer ist Mitorganisator des Duells zwischen dem Team Europa und dem Team Welt. Ob der 40-Jährige zu dem Zeitpunkt wieder voll einsatzfähig sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.