Swiatek deklassiert Bencic-Bezwingerin Osaka

Die One-Woman-Show von Iga Swiatek, die am Montag die zurückgetretene Ashleigh Barty als Weltnummer 1 ablösen wird, geht weiter. Die Polin reihte ihren 17. Sieg auf der WTA-Tour aneinander und gewann nach Doha nahtlos das Double bei den US-Hartplatzturnieren Indian Wells und Miami. Im Final von Florida liess die erst 20-Jährige der 4-fachen Grand-Slam-Gewinnerin Naomi Osaka beim 6:4 und 6:0 in bloss 79 Minuten keine Chance. Die Japanerin hatte am Donnerstag im Halbfinal den Lauf von Belinda Bencic in 3 Sätzen gestoppt.

Legende: Aktuell unantastbar Iga Swiatek eilt von Sieg zu Sieg. Keystone/EPA/Erik S. Leeser

Medwedew fällt wochenlang aus

Der Weltranglisten-Zweite Daniil Medwedew muss wegen eines Leistenbruchs eine Pause einlegen. «In den letzten Monaten habe ich mit einer Hernie gespielt», teilte der 26-jährige Russe mit. «Zusammen mit meinem Team habe ich nun entschieden, das Problem durch einen kleinen Eingriff beheben zu lassen.» Er werde voraussichtlich «ein bis zwei Monate» pausieren und hart daran arbeiten, «so bald wie möglich» auf den Platz zurückzukehren. Ob Medwedew bis zu den French Open (22. Mai bis 5. Juni) fit wird, ist zumindest fraglich.

Ruud und Alcaraz im Final

Casper Ruud (ATP 8) und Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz (ATP 16) stehen im Final des ATP-1000-Turniers von Miami. Für beide ist es das erste Endspiel auf der zweithöchsten Stufe. Der Norweger Ruud bezwang in der Runde der letzten 4 den überraschenden Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 103) mit 6:4, 6:1. Cerundolo kann sich damit trösten, im Ranking über 50 Plätze zu gewinnen. Der 18-jährige Alcaraz schlug den polnischen Titelverteidiger Hubert Hurkacz (ATP 10) in 2:05 Stunden 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).