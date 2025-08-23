Legende: Offene Worte Alexander Zverev. imago images/Cover-Images

Alexander Zverev hat nach seinen in Wimbledon offenbarten mentalen Problemen professionelle Hilfe in Anspruch genommen. «Es ist ein Prozess. Das ist nicht innerhalb von einer oder zwei Wochen vorbei», sagte der 28-jährige Deutsche im Vorfeld der am Sonntag beginnenden US Open in New York. «Ich denke, das ist etwas, an dem man über mehrere Jahre hinweg arbeiten muss.»

Hilfe von Toni Nadal auf Mallorca

Nach dem Ausscheiden gegen den Franzosen Arthur Rinderknech in der Startrunde von Wimbledon hatte Zverev berichtet, dass er sich mental in einem Loch befinde und es schwierig für ihn sei, ausserhalb des Tennisplatzes Freude zu finden. Er nahm sich eine Auszeit und trainierte danach an der Rafael Nadal Academy auf Mallorca mit Toni Nadal – dem Onkel des zurückgetretenen Superstars.

Ich bin zu Toni und Rafa gegangen, weil ich eine neue Vision sehen und hören wollte, wie Tennis in ihren Köpfen aussieht und wie mein Tennis in ihren Köpfen aussieht.

Es gehe darum, «Wege zu finden, die besten Spieler der Welt zu schlagen», erklärte Zverev: «Deshalb bin ich zu Toni und Rafa gegangen, weil ich eine neue Vision davon sehen und hören wollte, wie Tennis in ihren Köpfen aussieht und wie mein Tennis in ihren Köpfen aussieht.»