Der Mittwoch ist beim Tennisturnier in Rom wortwörtlich ins Wasser gefallen.

Keine Spiele in Rom

Die Tennis-Akteure beim Masters-1000-Turnier in Rom mussten sich am Mittwoch lange gedulden – am Ende vergebens. Steter Regen hatte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht, alle Spiele mussten auf Donnerstag verschoben werden.

Dazu gehören auch die Partien der beiden Schweizer Roger Federer (gegen Joao Sousa) und Belinda Bencic (gegen Kristina Mladenovic). Der «Super-Donnerstag» beginnt um 10:00 Uhr, die Partie von Federer ist auf dem Centre Court allerdings erst als zweite angesetzt und dürfte gegen 11:00 Uhr beginnen. Bencic muss um 10:00 Uhr auf Court 3 antreten.

Je zwei Spiele für die Schweizer?

Die Prognosen für den Donnerstag sind gut. Bis 13:00 Uhr sollen sämtliche Mittwochspiele nachgeholt worden sein und das Programm plangemäss weiterlaufen. Federer und Bencic werden im Erfolgsfall auf zwei Einsätze am gleichen Tag kommen.