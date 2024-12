Novak Djokovic äussert sich in Brisbane über die Dopingaffären um Jannik Sinner und Iga Swiatek.

Jannik Sinner und Iga Swiatek – die Weltnummern 1 und 2 im Tennis – sind in diesem Jahr positiv getestet worden. Novak Djokovic, der in Brisbane zusammen mit Nick Kyrgios im Doppel aufschlagen wird, setzt zur Kritik an.

Der Serbe forderte zu mehr Transparenz in Bezug auf Dopingsperren und meinte, dass die Spieler mit höheren Platzierungen scheinbar anders behandelt werden als andere.

Die Integrität unseres Sports ist furchtbar. Einige versuchen, das unter den Teppich zu kehren. Das ist ekelhaft und wirft ein schreckliches Licht auf unseren Sport.

Zwar glaube er an die Unschuld der beiden, aber: «Ich bin sehr frustriert darüber, dass wir 5 Monate im Dunkeln gelassen wurden. Das ist kein gutes Bild für unseren Sport. Und warum werden einige Spieler nicht gleich behandelt wie andere?», fragte Djokovic in die Runde.

Zudem unterstütze er die Aussagen von Kyrgios, der einen fairen und gleichen Umgang für alle Sportler fordert. Der Australier hatte (einmal mehr) deutliche Worte gewählt: «Die Integrität unseres Sports ist furchtbar.»

Seiner Meinung nach gebe es nicht genügend Leute, die darüber sprechen: «Einige versuchen, das unter den Teppich zu kehren. Das ist ekelhaft und wirft ein schreckliches Licht auf unseren Sport.»