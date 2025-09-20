Der Laver Cup in San Francisco beginnt für die europäische Auswahl gut. Alcaraz und Co. führen nach Tag 1 mit 3:1.

Europäer legen in San Francisco gegen Team World mit 3:1 vor

3 der 4 Begegnungen am 1. Tag des Laver Cup in San Francisco sind an das Team Europe gegangen. Casper Ruud (NOR), Jakun Mensik (CZE) sowie das Doppel mit Superstar Carlos Alcaraz (ESP) und Mensik konnten ihre Duelle mit Team World für sich entscheiden.

Ruud lancierte den Team-Wettbewerb mit einem 6:4, 7:6 (7:4)-Erfolg über Reilly Opelka (USA). Mensik erhöhte dank eines 6:1, 6:7 (3:7), 10:8 gegen Alex Michelsen (USA) auf 2:0 für Europa. In der Folge sicherte Joao Fonseca (BRA) der Welt-Auswahl mit einem 6:4, 6:3 gegen Flavio Cobolli (ITA) den 1. Punkt.

Zum Abschluss entschieden Alcaraz/Mensik das Doppel-Duell mit Taylor Fritz/Michelsen (beide USA) mit 7:6 (9:7), 6:4 für sich.

Legende: 1. Einsatz, 1. Sieg Carlos Alcaraz ist im Doppel an der Seite von Jakub Mensik für Europa erfolgreich. Reuters/David Gonzales

Europa will Titel verteidigen

Am 1. Turniertag gab es pro gewonnenem Match 1 Punkt. Am 2. Tag sind es 2 Zähler pro Partie, am 3. Tag 3 Punkte. Insgesamt werden in San Francisco 12 Matches über 3 Tage ausgetragen. Um zu gewinnen, muss ein Team 13 Punkte erzielen.

Team Europa konnte in den bisherigen 7 Aufeinandertreffen 5 Mal gewinnen. 2024 siegte Europa gegen Team World in Berlin mit 13:11.