 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Laver Cup Europäer legen in San Francisco gegen Team World mit 3:1 vor

Der Laver Cup in San Francisco beginnt für die europäische Auswahl gut. Alcaraz und Co. führen nach Tag 1 mit 3:1.

20.09.2025, 09:11

Teilen

3 der 4 Begegnungen am 1. Tag des Laver Cup in San Francisco sind an das Team Europe gegangen. Casper Ruud (NOR), Jakun Mensik (CZE) sowie das Doppel mit Superstar Carlos Alcaraz (ESP) und Mensik konnten ihre Duelle mit Team World für sich entscheiden.

Ruud lancierte den Team-Wettbewerb mit einem 6:4, 7:6 (7:4)-Erfolg über Reilly Opelka (USA). Mensik erhöhte dank eines 6:1, 6:7 (3:7), 10:8 gegen Alex Michelsen (USA) auf 2:0 für Europa. In der Folge sicherte Joao Fonseca (BRA) der Welt-Auswahl mit einem 6:4, 6:3 gegen Flavio Cobolli (ITA) den 1. Punkt.

Zum Abschluss entschieden Alcaraz/Mensik das Doppel-Duell mit Taylor Fritz/Michelsen (beide USA) mit 7:6 (9:7), 6:4 für sich.

Carlos Alcaraz.
Legende: 1. Einsatz, 1. Sieg Carlos Alcaraz ist im Doppel an der Seite von Jakub Mensik für Europa erfolgreich. Reuters/David Gonzales

Europa will Titel verteidigen

Am 1. Turniertag gab es pro gewonnenem Match 1 Punkt. Am 2. Tag sind es 2 Zähler pro Partie, am 3. Tag 3 Punkte. Insgesamt werden in San Francisco 12 Matches über 3 Tage ausgetragen. Um zu gewinnen, muss ein Team 13 Punkte erzielen.

Team Europa konnte in den bisherigen 7 Aufeinandertreffen 5 Mal gewinnen. 2024 siegte Europa gegen Team World in Berlin mit 13:11.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)