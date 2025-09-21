Die Weltauswahl gewinnt am Laver Cup am Samstag alle 4 Partien und liegt vor dem Schlusstag mit 9:3 in Führung.

Das Team Europa erlebte am Laver Cup einen 2. Tag zum Vergessen. Mit Carlos Alcaraz und Alexander Zverev mussten sich am Samstag in San Francisco die Weltnummern 2 und 3 im Einzel geschlagen geben.

0:8 Sätze

Der Spanier Alcaraz unterlag Taylor Fritz (USA/ATP 5) sang- und klanglos mit 3:6, 2:6. Bereits zuvor hatte der Deutsche Zverev gegen Alex de Minaur (AUS/ATP 8) mit 1:6, 4:6 den Kürzeren gezogen.

Legende: Der US-Captain jubelt mit seinem Schützling Andre Agassi herzt Taylor Fritz nach dessen Sieg gegen Carlos Alcaraz. Keystone/AP Photo/Jeff Chiu

Damit aber nicht genug Ungemach für die Europäer: Weil auch noch Holger Rune (DEN/ATP 11) sein Einzel gegen Francisco Cerundolo (ARG/ATP 21) verlor und das Doppel Casper Ruud (NOR)/Rune gegen de Minaur/Alex Michelsen (USA) tauchte, liegt Team Europa vor dem Schlusstag mit 3:9 in Rücklage.

Europa braucht 4 Siege

Am Sonntag gibt es für einen Sieg 3 Punkte. Bedeutet, dass die Europäer für die Titelverteidigung im Minimum 3 der 4 geplanten Partien für sich entscheiden müssen. Sollte es nach insgesamt 12 Spielen 12:12 stehen, würde ein Entscheidungsmatch über nur einen Gewinnsatz über den Turniersieg entscheiden.