Legende: Ende Saison richtig gut in Fahrt Viktorija Golubic. imago images/VCG

Golubic schliesst Saison mit Turniersieg ab

Viktorija Golubic beendete die Tennissaison 2024 mit einem Turniersieg. In Limoges sicherte sie sich mit einem 7:5, 6:4 im Schweizer Final gegen Céline Naef 125 Weltranglistenpunkte. Golubic reihte Ende Jahr 12 Siege aneinander, nachdem sie im November in Jiujiang ein WTA-250-Turnier gewonnen hatte. Dazwischen holte sie auch für die Schweiz im Billie Jean King Cup zwei Siege. Golubic wird sich am Montag in der Weltrangliste in den Bereich um Platz 90 verbessern. Die 19-jährige Naef verbessert sich vom 181. Platz in die Nähe von Position 150.