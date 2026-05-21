Legende: Steht im Halbfinal von Rabat Jil Teichmann (Archivbild). Keystone/Tolga Akmen

Teichmann nach Kraftakt im Halbfinal

Jil Teichmann (WTA 207) darf weiter von ihrem ersten Titel auf WTA-250-Stufe nach knapp achtjähriger Durststrecke träumen. Die Linkshänderin rang im Viertelfinal von Rabat ihre einheimische Kontrahentin Yasmine Kabbaj (WTA 334) in 3:07 Stunden 6:1, 5:7, 7:6 (8:6) nieder. Teichmann wehrte beim Stand von 4:5 im 3. Satz 2 Matchbälle ab, später im Tiebreak noch einen dritten. Ihre erste Chance zum Weiterkommen nutzte Teichmann gleich. Im Halbfinal trifft die 28-Jährige auf Petra Marcinko (WTA 76) aus Kroatien, gegen die sie das einzige bisherige Duell verlor.

WTA 250 in Rabat