Legende: Spielt eine unglaubliche Saison Carlos Alcaraz. Reuters/Issei Kato

Alcaraz kämpft auch in Tokio um den Titel

Im Final des ATP-500-Turniers von Tokio kommt es am Dienstag zum Final zwischen Carlos Alcaraz und Taylor Fritz (ATP 5). Die spanische Weltnummer 1 korrigierte gegen Casper Ruud (NOR/ATP 12) einen Fehlstart und gewann noch mit 3:6, 6:3, 6:4. Der US-Amerikaner Fritz bezwang seinen Landsmann Jenson Brooksby (ATP 86) mit 6:4, 6:3. Für Alcaraz ist es der 9. Final in Serie. Mehr aufeinanderfolgende Endspiele haben in der Geschichte der ATP-Tour nur Novak Djokovic und Roger Federer (je 17) erreicht, Nadals längste Final-Serie riss bei 9 Teilnahmen. Der Halbfinal-Erfolg war zudem Alcaraz' 66. Sieg in diesem Jahr, damit stellte er einen neuen persönlichen Rekord auf.

ATP Tokio