Legende: Tritt nicht berim Finalturnier in Bologna an Carlos Alcaraz. imago images/Abacapress/Corinne Dubreuil

Spanien muss auf Alcaraz verzichten

Carlos Alcaraz hat seinen Start bei der Endrunde im Davis Cup in dieser Woche in Bologna abgesagt. Der Weltranglistenerste kann aufgrund seiner Oberschenkelprobleme, die im verlorenen Endspiel der ATP Finals am vergangenen Sonntag in Turin gegen Jannik Sinner aufgekommen waren, entgegen erster Aussagen doch nicht teilnehmen. «Ich habe ein Ödem im rechten Oberschenkel und mir wurde vom Arzt abgeraten, anzutreten», schrieb der 22-Jährige in den sozialen Medien: «Ich habe immer gesagt, dass es das Grösste ist, für Spanien zu spielen. Ich fahre schweren Herzens nach Hause...» Spanien trifft bei dem prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb am Donnerstag auf Tschechien.

