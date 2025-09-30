8. Titel der Saison für Alcaraz

Carlos Alcaraz hat beim ATP-500-Turnier in Tokio erneut seine hervorragende Form in diesem Jahr unter Beweis gestellt. Die spanische Weltnummer 1 holte in ihrem 9. Final de suite den 8. Turniersieg der Saison. Das Tokio-Endspiel gegen Taylor Fritz (ATP 5) entschied Alcaraz mit 6:4, 6:4 für sich. Vor 10 Tagen am Laver Cup hatte der US-Amerikaner den diesjährigen French- und US-Open-Sieger noch klar in 2 Sätzen bezwungen. Nun nahm Alcaraz Revanche und zementierte mit dem Turniersieg seine Position als Nummer 1. Nach dem Spiel gab Alcaraz Forfait für das ATP-1000-Turnier in Schanghai – aus «gesundheitlichen Gründen».

Sinner und Tien im Peking-Final

Beim ATP-500-Turnier in Peking steht Jannik Sinner (ATP 2) nach einem 6:3, 4:6, 6:2-Erfolg über Alex de Minaur (ATP 8) im Final. Dort kommt es am Mittwoch zum Duell mit Learner Tien (ATP 52).

Wawrinka in Schanghai gegen Marozsan

Stan Wawrinka (ATP 129) trifft am Mittwoch in der ersten Runde des ATP-1000-Events in Shanghai auf den Ungarn Fabian Marozsan (ATP 57). Bei einem Sieg des Waadtländers würde in der 2. Runde Taylor Fritz warten. Wawrinka erhielt von den Organisatoren eine Wildcard.

