Alcaraz feiert in Buenos Aires einen Sieg

Die Weltnummer 2 Carlos Alcaraz hat sich nach viermonatiger Verletzungspause mit einem Sieg auf der ATP-Tour zurückgemeldet. Der Spanier schlug beim 250er-Turnier in Buenos Aires den Serben Laslo Djere (ATP 57) in den Achtelfinals mit 6:2, 4:6, 6:2. «Es ist ein grossartiges Gefühl, wieder zu gewinnen», meinte Alcaraz nach der Partie: «Die Zeit ohne Ernstkämpfe war lang.» Der 19-Jährige hatte wegen einer Bauchmuskelverletzung unter anderem die Australian Open verpasst und Rang 1 im ATP-Ranking an Novak Djokovic verloren. In der nächsten Runde trifft Alcaraz mit dem Qualifikanten Dusan Lajovic (ATP 90) auf einen weiteren Serben.

Sinner eliminiert Tsitsipas und trifft auf Wawrinka

Nach seinem souveränen Einzug in den Viertelfinal von Rotterdam am Mittwoch ist nun auch Stan Wawrinkas Gegner bekannt. Der Romand trifft in der Runde der letzten 8 auf Jannik Sinner (ATP 14). Der Italiener setzte sich etwas überraschend mit 6:4, 6:3 gegen die griechische Weltnummer 3 Stefanos Tsitsipas durch. Gegen Sinner führt Wawrinka (ATP 130) das Head-to-Head mit 2:1 an.