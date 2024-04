Legende: Zum Zuschauen verdammt Carlos Alcaraz. imago images/Abacapress

Alcaraz muss in Barcelona passen

Carlos Alcaraz muss wegen einer Verletzung am rechten Schlagarm für das ATP-500-Turnier in Barcelona absagen und kann seinen Titel damit nicht verteidigen. Aufgrund der Verletzung verpasste der Weltranglisten-Dritte bereits das Turnier in Monte Carlo. Rafael Nadal hingegen kehrt in Barcelona offenbar auf die Tour zurück. Der 37-Jährige blieb bei der Auslosung für das Sandplatz-Turnier im Teilnehmerfeld und bekam den Italiener Flavio Cobolli für die Auftaktrunde zugelost. Es wäre Nadals erster Match seit Anfang Januar.

Riedi im Final von Madrid unterlegen

Leandro Riedi (ATP 166) verpasste in Madrid seinen dritten Saisontitel an einem Challenger-Turnier. Bei seinem ersten Sand-Wettkampf des Jahres verlor der 22-jährige Zürcher den Final gegen den Italiener Stefano Napolitano (ATP 158) 3:6, 3:6. Riedi hat in diesem Jahr bereits die Challenger-Turniere in Oeiras (Portugal) und Louvain-La-Neuve (Belgien) gewonnen. Im französischen Pau musste er sich wie nun in Madrid erst im Final geschlagen geben.

Wawrinka trifft in Bukarest auf Portugiesen

Stan Wawrinka versucht sich nach seinem Erstrunden-Aus in Monte Carlo in Bukarest. In der rumänischen Hauptstadt trifft er in der ersten Runde auf den Portugiesen Nuno Borges (ATP 59). Für Wawrinka ist es das erste Duell mit dem 27-Jährigen, der im Januar den Achtelfinal der Australian Open erreichte. In der 2. Runde würde der Romand auf Corentin Moutet (FRA/ATP 101) oder Denis Shapovalov (CAN/ATP 122) treffen.