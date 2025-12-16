Legende: «Wollt ihr, dass ein Spieler auf dem Court stirbt?» Holger Rune beklagte sich im Oktober beim ATP-1000-Turnier in Schanghai «brutale» Bedingungen. Getty Images/Lintao Zhang

ATP will Spieler mehr vor Hitze schützen

Nach wachsender Kritik von Profis führt die ATP ab der Saison 2026 eine verbindliche Hitzeschutz-Regel ein. Diese biete «einen strukturierten, medizinisch unterstützten Ansatz zum Umgang mit extremer Hitze, mit dem Ziel, die Gesundheit der Spieler zu schützen», hiess es in einem Statement. Grundlage der neuen Vorschrift ist der Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)-Index, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und weitere Faktoren berücksichtigt. Die Regel definiert klare Schwellenwerte für Abkühlpausen und Spielunterbrechungen. Demnach können Profis nach dem zweiten Satz einer Partie über drei Gewinnsätze einen zehnminütigen Cooling Break beantragen, wenn der WBGT-Wert 30,1 Grad oder mehr erreicht. Überschreitet der WBGT-Wert 32,2 Grad, wird der Match unterbrochen.

Djokovic startet Saison in Adelaide

Novak Djokovic plant, sich den letzten Schliff für die Australian Open (18.1. – 1.2.) beim ATP-250-Turnier in Adelaide zu holen. Im Vorjahr nahm der 38-jährige Serbe in Brisbane teil. Das Turnier in Adelaide konnte Djokovic schon zweimal gewinnen (2007 und 2023).