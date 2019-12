Legende: Langzeitverletzter Kei Nishikori. imago images

Nishikori verpasst ATP Cup und Australian Open

Die Liste der prominenten Abwesenden an den Australian Open wird länger. Nach Andy Murray und Lucas Pouille musste auch Kei Nishikori Forfait erklären. Dies gab der Japaner in einem Communiqué bekannt. Die frühere Weltnummer 4 leidet an einer anhaltenden Ellbogenverletzung und konnte seit den US Open an keinem Turnier mehr teilnehmen. Auch die erstmalige Austragung des ATP Cups findet ohne Nishikori statt. Seinen Platz übernimmt Yoshihito Nishioka.