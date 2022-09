Auch Teichmann spielt sich in Tallinn in den Achtelfinal

Teichmann in zwei Sätzen weiter

Die Schweiz ist beim WTA-250-Turnier in Tallinn äusserst gut vertreten: Nach Viktorija Golubic und Belinda Bencic hat am Dienstag auch Jil Teichmann den Achtelfinal erreicht. Teichmann (WTA 31) besiegte beim Hallenturnier die Deutsche Laura Siegemund (WTA 175) mit 6:4, 7:6 (9:7). Die Schweizerin holte sich den 1. Satz mit einem Break zum Abschluss und zog diese Leistung im 2. Durchgang gleich weiter, indem sie früh mit 3:0 vorlegte. Dann aber liess Teichmann kurzzeitig nach und konnte den Sack erst im Tiebreak mit dem 2. Matchball zumachen. Für die 25-Jährige ist es das erste Turnier nach den US Open. Im Achtelfinal trifft sie auf die Belgierin Ysaline Bonaventure (WTA 138), die sich überraschend gegen die US-Amerikanerin Shelby Rogers (WTA 35) durchsetzen konnte.

Waltert in Parma erfolgreich

Beim WTA-250-Turnier in Parma steht Simona Waltert (WTA 119) als einzige Schweizerin im Einsatz, ist aber ebenso erfolgreich unterwegs. Die 21-jährige Bündnerin entschied das Erstrundenduell auf Sand gegen die um 19 Positionen besser klassierte Tamara Zidansek mit 6:4, 6:4 für sich. Die Slowenin, die 2021 an den French Open die Halbfinals erreicht hatte, nutzte in einem engen Spiel nur 2 ihrer 14 Breakbälle. Waltert zeigte sich effizienter und verwandelte deren 4 von 11 – sowie auch gleich den 1. Matchball nach exakt 2 Stunden. Im Achtelfinal bekommt es die Schweizerin mit Mayar Sherif (WTA 74) aus Ägypten zu tun.