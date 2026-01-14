Legende: Kein Australian Open für ihn Leandro Riedi. Imago/Hasenkopf

Alle Schweizer Cracks in der Quali gescheitert

Die Schweiz wird bei den am Sonntag beginnenden Australian Open durch Belinda Bencic, Viktorija Golubic, Simona Waltert und Stan Wawrinka vertreten sein. Denn in der zweiten von drei Quali-Runden sind auch die letzten Swiss-Tennis-Vertreter gescheitert. Bei den Männern musste sich Leandro Riedi dem Belgier Kimmer Coppejans mit 6:3, 3:6, 4:6 geschlagen geben. Der Zürcher Unterländer kassierte das entscheidende Break im 3. Satz zum 4:5. Jérôme Kym zog gegen Dane Sweeny (AUS) mit 4:6, 4:6 den Kürzeren. Bei den Frauen verlor die an Nummer 10 gesetzte Rebeka Masarova gegen Maja Chwalinska aus Polen mit 6:7 (8:10), 7:5, 1:6.