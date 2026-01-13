Legende: Startete erfolgreich in Melbourne Leandro Riedi. imago images/Hasenkopf

Riedi folgt Kym

Nach Jérôme Kym hat auch Leandro Riedi die erste Quali-Runde an den Australian Open überstanden. Der 23-Jährige schlug den an Nummer 11 gesetzten Briten Jan Choinski in nur 1:20 Stunden diskussionslos 6:3, 6:4. Weniger gut lief es Henry Bernet, der sich dem Spanier Pablo Llamas Ruiz nach gut 2 Stunden 6:3, 3:6, 6:7 (3:10) geschlagen geben musste. Riedi wird nun auf den Belgier Kimmer Coppejans treffen, Kym auf Dane Sweeny (AUS). Die einzige Schweizerin in der Quali, Rebeka Masarova, kriegt es in der 2. Runde mit Maja Chwalinska (POL) zu tun.

Williams auch in Hobart früh out

Nach ihrem Erstrunden-Out in Auckland ist Venus Williams auch beim WTA-Turnier in Hobart bei erster Gelegenheit ausgeschieden. Die 45-jährige US-Amerikanerin unterlag der deutschen Tatjana Maria 4:6, 3:6. Die 7-fache Grand-Slam-Siegerin Williams wird dank einer Wildcard bei den Australian Open einen Altersrekord aufstellen. Williams tritt erstmals seit 2021 wieder in Melbourne an.

