Legende: Schlägt am United Cup auf Belinda Bencic. Keystone/AP/Charles Krupa

United Cup mit Belinda Bencic

Die Schweiz nimmt zum Jahreswechsel mit Belinda Bencic als eine von 18 Nationen am United Cup teil. Die dritte Austragung des Mixed-Teamwettkampfes findet vom 27. Dezember bis 5. Januar in Sydney und Perth statt. Das mindestens vierköpfige, noch nicht gänzlich feststehende Schweizer Team wird in einer Gruppe mit Italien und Frankreich um den Einzug in die Viertelfinals spielen. Bencic hat ihr Comeback nach der Baby-Pause beim ITF-Turnier in Hamburg von nächster Woche angekündigt. Mitte November bestreitet sie auch die Partie der Schweiz gegen Serbien im Rahmen des Billie-Jean-King-Cups.