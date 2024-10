Bei ITF-Turnier in Hamburg

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Bald wieder live zu sehen Belinda Bencic, hier bei den US Open 2023. key/AP Photo/Charles Krupa

Sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter Bella gibt Belinda Bencic in Hamburg ihr Comeback.

Die 27-jährige Olympiasiegerin tritt mit einer Wildcard beim ITF-75-Turnier (ab 27. Oktober) an.

Vor ihrer Babypause war Bencic letztmals im September 2023 wettkampfmässig auf dem Court gestanden.

«Ich möchte mich wettkampfmässig testen, um zu sehen, an was wir arbeiten müssen, um die nächste Saison topfit zu starten», sagte Bencic, die ihre Tochter nach Hamburg mitbringen will: «Wir wollen auch sehen, wie sich der Alltag beim Turnier mit Bella logistisch hinkriegen lässt.»

BJKC: Schweizer Abstieg abwenden

Bencic plant danach auch einen Einsatz für die Schweiz im Billie Jean King Cup im November. Es geht gegen Serbien um den Verbleib in der Weltgruppe. Und sie will dafür sorgen, dass die Schweiz schnellstmöglich wieder in den Top 100 der Weltrangliste vertreten ist.

Die frühere Weltnummer 4 hat im Laufe ihrer Karriere bislang 7 WTA-Turniere gewonnen. 2021 holte sie in Tokio Olympiagold.

Ihren letzten Match auf der Tour bestritt Bencic am 12. September 2023 beim WTA-Turnier in San Diego, wo sie in Runde 1 der belarussischen Qualifikantin Alexandra Sasnowitsch unterlag.