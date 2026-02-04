Legende: Schlägt doch nicht in Abu Dhabi auf Belinda Bencic (hier an den Australian Open). Imago/AAP

Bencic muss krankheitsbedingt verzichten

Belinda Bencic (WTA 9) hat dem WTA-500-Turnier in Abu Dhabi kurzfristig absagen müssen. Sie wird somit ihren Top-Ten-Status im der Weltrangliste verlieren. Die St. Gallerin, die im Achtelfinal auf die Britin Sonay Kartal (WTA 61) getroffen wäre, erklärte, erkrankt zu sein. Bencic hatte in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, wo sie 2023 und 2025 triumphiert hatte, in der 1. Runde von einem Freilos profitiert. «Lucky Loserin» Renata Zarazua aus Mexiko rückt nun für sie nach.

Golubic chancenlos

Für Viktorija Golubic (WTA 89) ist das WTA-250-Turnier in Ostrava nach der 2. Runde vorbei. Die Zürcherin kassierte gegen Katie Boulter (GBR/WTA 120) eine klare 2:6, 2:6-Niederlage.

Masarova unterliegt Wang

Rebeka Masarova (WTA 114) ist beim WTA-250-Turnier in Cluj-Napoca in der 2. Runde ausgeschieden. Die 26-jährige Baslerin unterlag Xinyu Wang (WTA 33) 4:6, 2:6. Masarova nutzte zwar ihre einzige Breakmöglichkeit des gesamten Spiels im 1. Satz. Da sie jedoch gleich viermal ihr Aufschlagspiel abgab, war sie am Ende chancenlos. Letztmals 2 Runden an einem WTA-Turnier überstand Masarova im Juli 2025.

