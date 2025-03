Bencic führt Schweizer Bestbesetzung am Billie Jean King Cup an

Legende: Wieder gemeinsam im Einsatz Jil Teichmann und Belinda Bencic. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Schweizer Top-Besetzung in Polen

Die Schweiz, die sich im November gegen Serbien den Verbleib in der Weltgruppe sicherte, wird die Qualifikation des Billie Jean King Cup in Bestbesetzung angehen. Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic und Céline Naef stehen im Kader für die Partien gegen Polen (10. April) und die Ukraine (12. April). «Entscheidend wird sein, wer von den Teams und Spielerinnen sich am schnellsten auf die aussergewöhnliche Unterlage einstellen kann», so Captain Heinz Günthardt. Für die Schweiz geht es in der Dreiergruppe darum, den 1. Platz und damit den Einzug ins Hauptfeld zu erreichen. Ausgetragen werden die Begegnungen in der polnischen Stadt Radom.