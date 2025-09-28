Legende: Überwand ein Zwischentief Belinda Bencic. imago images/VCG

Bencic in Peking im Achtelfinal

Belinda Bencic ist beim WTA-1000-Turnier in Peking in den Achtelfinal eingezogen. Die Ostschweizerin setzte sich gegen die Australierin Priscilla Hon (WTA 108) mit 4:6, 6:4, 6:3 durch. Im ersten Satz hatte Bencic mit Break zum 4:2 vorlegen können, verlor dann aber 4 Games in Serie. Im zweiten Durchgang geriet sie früh in Rücklage, konnte das Momentum mit dem Servicedurchbruch zum 3:3 dann aber auf ihre Seite ziehen. Dies änderte sich auch im dritten Satz, den die Schweizerin mit einem frühen Break lancierte, nicht mehr. Hon hatte sich in Peking erfolgreich durch die Qualifikation gespielt und in der 1. Runde Viktorija Golubic (WTA 70) eliminiert. Nächste Gegnerin von Bencic ist Weltnummer 3 Coco Gauff (USA).

Resultate