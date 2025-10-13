Legende: Start in Ningbo geglückt Belinda Bencic. Imago/VCG

Bencic gegen Linette unantastbar

Belinda Bencic (WTA 14) ist erfolgreich ins WTA-500-Turnier im chinesischen Ningbo gestartet. Die Ostschweizerin liess Magda Linette (WTA 56) keine Chance und gewann 6:3, 6:2. Bencic nutzte drei von fünf Breakchancen und wehrte beide Gelegenheiten ihrer polnischen Konkurrentin ab. Schon beim ersten Aufeinandertreffen 2023 in Wimbledon überliess die Schweizerin Linette nur 4 Games. In der nächsten Runde trifft Bencic auf eine Qualifikantin: Julija Putinzewa (KAZ) oder Julija Starodubzewa (UKR).

Vacherot klettert

Valentin Vacherot hat sich nach dem Sensationssieg am ATP-1000-Turnier in Schanghai in die Top 50 katapultiert. Der Monegasse, der als Qualifikant zum erstaunlichen Titelgewinn in der chinesischen Metropole stürmte, schnellte um satte 164 Plätze auf Rang 40 vor. Bencic wiederum macht im WTA-Ranking, das weiterhin von Aryna Sabalenka (BLR) angeführt wird, einen Platz gut. Sie übernimmt auf Kosten von Emma Navarro (USA) Rang 14.