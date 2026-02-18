Legende: Endstation Dubai-Achtelfinal Für Belinda Bencic. Keystone/EPA/ALI HAIDER

Bencic geht gegen Switolina die Puste aus

In der 2. Runde hatte Belinda Bencic (WTA 13) noch von einem Forfait ihrer Gegnerin profitiert, nun musste sie sich im Achtelfinal des WTA-1000-Turniers in Dubai der besserklassierten Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 9) beugen. Nach einem frühen 1:3-Rückstand kämpfte sich die Ostschweizerin im Startsatz zurück, holte diesen mit 6:4. In der Folge gingen ihr die Kräfte aus und sie verlor die Sätze zwei und drei mit 1:6, 3:6. Somit ging auch das vierte Duell in Serie an die Ukrainerin. Nach ihren krankheitsbedingten Rückzügen für die WTA-Turniere in Abu Dhabi und Doha war Bencic in Dubai auf den Court zurückgekehrt.