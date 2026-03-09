Legende: Steht in Indian Wells im Achtelfinal Belinda Bencic. IMAGO/ZUMA Press

Bencic in Indian Wells müehlos weiter

Belinda Bencic (WTA 12) hat beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells souverän die Achtelfinals erreicht. Die Ostschweizerin setzte sich in der Runde der letzten 32 gegen die Belgierin Elise Mertens (WTA 21) nach 1:25 Stunden mit 6:2, 6:3 durch. Dabei hatte Bencic im ersten Aufschlagsspiel gleich zwei Breakbälle abwehren müssen, ehe ihr umgehend selbst der Service-Durchbruch gelang. Mit einem weiteren Break holte sie sich den 1. Satz nach 36 Minuten. Im 2. Durchgang schnappte sich Mertens zwar das Break zum 2:1, Bencic reagierte jedoch mit dem sofortigen Rebreak. Kurze Zeit später nahm die St. Gallerin ihrer Gegnerin den Aufschlag zum 4:2 ab. Mit dem 4. Matchball tütete Bencic den Sieg ein.

Resultate