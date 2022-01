Legende: Das Turnier in Adelaide kommt für sie zu früh Belinda Bencic. Keystone

Verspäteter Saisonstart für Bencic

Belinda Bencic (WTA 23) startet erst übernächste Woche beim WTA-Turnier in Sydney in die neue Saison. Das am Montag beginnende Turnier in Adelaide kommt für die Olympiasiegerin zu früh, da sie sich nach einem positiven Corona-Test noch bis am Silvestertag in Abu Dhabi in Quarantäne befindet. «Deshalb schaffen wir es zeitlich nicht», so die 24-jährige Ostschweizerin.

Pawljutschenkowa in Australien isoliert

Vor den Australian Open (ab 17. Januar) mehren sich die Corona-Fälle. Als nächste Spielerin erwischte es mit Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 11) die diesjährige French-Open-Finalistin. Die Russin ist derzeit in Australien isoliert. Ihr Start beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ist damit gefährdet. Zuletzt waren auch Belinda Bencic, Rafael Nadal, Andrej Rublew, Denis Shapovalov, Emma Raducanu sowie Ons Jabeur positiv getestet worden.