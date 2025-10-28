Legende: Gönnte sich nach Tokio keine Pause Belinda Bencic. imago images/Aflosport

Bencic mit dem nächsten Sieg

Nur zwei Tage nach ihrem Turniersieg in Tokio ist Belinda Bencic (WTA 11) der Auftakt ins Turnier in Hongkong geglückt. Nach einem 6:3, 6:4-Sieg gegen die Belarussin Alexandra Sasnowitsch (WTA 111) steht die 28-jährige Ostschweizerin beim WTA-250-Turnier im Achtelfinal. Dort trifft sie erstmals auf die ehemalige Top-50-Spielerin Wang Yafan, aktuell noch die Nummer 298 der Welt. Bencic hatte die Partie mit einer kurzen Ausnahme stets im Griff. Im 1. Satz reichte ein Break, im 2. lag sie 1:3 zurück, gewann dann aber fünf der folgenden sechs Games und nach genau eineinhalb Stunden den Match.

Gelungener Auftakt für Golubic

Am WTA-250-Turnier in Jiujiang hat Viktorija Golubic die erste Runde problemlos überstanden. Die Schweizerin (WTA 53) besiegte die japanische Qualifikantin Rina Saigo (WTA 365) 6:2, 6:4. Die 33-jährige Golubic zeigte sich gegen ihre acht Jahre jüngere Gegnerin über weite Strecken der Partie abgeklärt. Erst kurz vor Schluss musste die an Nummer 2 gesetzte Zürcherin ihren Aufschlag einmal abgeben. In den Achtelfinals wartet wiederum eine machbare Aufgabe. Golubic trifft auf die Russin Jelena Pridankina (WTA 205).

