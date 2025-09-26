Legende: Bekundete in Chinas Hauptstadt nur kurzzeitig Probleme Belinda Bencic. Emmanuel Wong/Getty Images

Bencic kehrt mit Sieg auf die Tour zurück

Belinda Bencic (WTA 16) hat beim WTA-1000-Turnier von Peking ihr erstes Einzel fast einen Monat nach ihrem Zweitrundenaus an den US Open gewonnen. Die 28-jährige Schweizerin besiegte die Amerikanerin Katie Volynets (WTA 107) mit 6:3, 6:3. Ganz problemlos setzte sich Bencic in 91 Minuten nicht durch. In beiden Sätzen lag sie mit einem Break in Rückstand (0:2 und 1:3). Letztlich behielt sie gegen die Qualifikantin Volynets aber souverän die Oberhand. In der 3. Runde trifft Bencic am Sonntag auf die Australierin Priscilla Hon, die Nummer 108 der Welt.

Resultate

2 Schweizer Wildcards an Swiss Indoors

Zwei amerikanische Top-10-Spieler mit Taylor Fritz (ATP 5) und Ben Shelton (ATP 6) führen das Spielerfeld der Swiss Indoors in Basel an. Hinter dem Duo streiten sich mit Holger Rune (DEN), Casper Ruud (NOR), Felix Auger-Aliassime (CAN), Jiri Lehecka, Jakub Mensik (beide CZE) und Alejandro Davidovich Fokina (ESP) lauter Top-20-Spieler um die weiteren Plätze in der Setzliste. Mit Stan Wawrinka (ATP 129) und dem jungen Basler Henry Bernet (ATP 505) sind mittels Wildcards auch zwei Schweizer sicher mit von der Partie.