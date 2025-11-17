Legende: Machen gemeinsame Sache Stan Wawrinka und Belinda Bencic. imago images/ZumaPress Wire/Rob Prange/Archiv

Bencic/Wawrinka am United Cup

Stan Wawrinka und Belinda Bencic vertreten die Schweiz beim United Cup Anfang Januar in Australien. Das Duo bekommt es in seiner Gruppe mit Italien und Frankreich zu tun. Der Wettkampf für gemischte Teams findet vom Freitag, 2. Januar, bis Sonntag, 11. Januar statt. Wawrinka (ATP 156) und Bencic (WTA 11) bestreiten ihre Gruppen-Partien in Perth. Zweiter Austragungsort ist Sydney. Italien tritt mit dem aufstrebenden Flavio Cobolli (ATP 22) und Jasmine Paolini (WTA 8) an. Frankreichs Equipe bilden Arthur Rinderknech (ATP 29) und Loïs Boisson (WTA 36).