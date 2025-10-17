Legende: Verliert knapp Belinda Bencic. IMAGO / VCG

Bencic unterliegt Paolini

Belinda Bencic (WTA 14) musste sich beim WTA-500-Turnier in Ningbo in einem packenden Viertelfinal der Italienerin Jasmine Paolini (WTA 8) mit 7:5, 5:7, 3:6 geschlagen geben. Die Schweizerin führte nach gewonnenem Startsatz im 2. Durchgang mit 5:4, gab dann aber drei Games in Folge und den Satz ab. Im Entscheidungssatz fehlten Bencic dann die Kräfte, kurz vor Schluss musste sie noch ein Medical Timeout in Anspruch nehmen. Nach ihrem Marathon-Match am Mittwoch (3:33 Stunden) stand die Ostschweizerin erneut weit über 3 Stunden auf dem Platz.

Golubic scheitert in Osaka

Viktorija Golubic (WTA 60) ist beim WTA-250-Turnier in Osaka in den Viertelfinals gescheitert. Die Zürcherin verlor gegen die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 51) 2:6, 6:2, 2:6. Nach dem verpatzten ersten Satz fand Golubic gegen die 35-jährige Cirstea doch noch den Tritt, allerdings nur vorübergehend. Die Wende war zu kurz, um ihre Kontrahentin, als Nummer 51 im Ranking um neun Ränge besser klassiert, erstmals zu bezwingen.

Übersicht WTA