Legende: Wieder für die Schweiz im Einsatz Belinda Bencic. imago images/paul zimmer

Bencic beim Billie Jean King Cup dabei

Das Schweizer Bille-Jean-King-Cup-Team kann bei der nächsten Begegnung wieder auf Teamleaderin Belinda Bencic zählen. Die 27-Jährige, die nach ihrer Mutterschaftspause Ende Oktober in Hamburg auf die Tennis-Tour zurückkehren wird, wurde von Captain Heinz Günthardt für das Playoff-Duell mit Serbien am 15. und 16. November in Biel nominiert. Neben Bencic gehören Viktorija Golubic, Jil Teichmann, Simona Waltert und Céline Naef zum Schweizer Aufgebot. Bencic hatte ihre Teilnahme bereits bei ihrem Besuch im «Sportpanorama» Mitte September in Aussicht gestellt.

Rücktritt von Bellier

Antoine Bellier tritt per sofort vom Tennissport zurück. Der 27-jährige Genfer vermeldet das Ende seiner Karriere in den sozialen Medien. «Nach zehn Jahren im Profi-Zirkus ist der Moment gekommen, meinen Schläger wegzulegen. Es war eine aufregende Zeit, mein Land im Davis Cup zu vertreten und an den Qualifikationen zu den vier Grand-Slam-Turnieren teilzunehmen», schreibt Bellier, die aktuelle Weltnummer 347. Seine beste Platzierung erreichte der Linkshänder im April 2023 als 168. Bellier bestritt auf der ATP-Tour 9 Einzel und stand viermal im Davis Cup im Einsatz. 2016 entschied er in der Begegnung in Usbekistan den entscheidenden fünften Match zu seinen Gunsten. Auf Stufe Challenger holte er zwei Turniersiege.