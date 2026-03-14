Legende: Muss für den Billie Jean King Cup passen Karolina Muchova. Keystone/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

BJKC: Tschechien ohne Muchova

Tschechien muss im Qualifikationsspiel des Billie Jean King Cups gegen die Schweiz auf Topspielerin Karolina Muchova (WTA 13) verzichten. Dafür wird Linda Noskova (WTA 14), die beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells bis in den Halbfinal vorstiess, mit von der Partie sein. Komplettiert wird das tschechische Aufgebot von Marie Bouzkova (WTA 33), Sara Bejlek (WTA 40) und Tereza Valentova (WTA 47). Das Schweizer Kader ist bereits seit über einer Woche bekannt. Captain Heinz Günthardt bietet für das Heimspiel in Biel am 10. und 11. April Belinda Bencic (WTA 12), Viktorija Golubic (WTA 75), Rebeka Masarova (WTA 110) und Céline Naef (WTA 228) auf. Für Masarova wird es der erste Einsatz im Schweizer Team sein.