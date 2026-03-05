 Zum Inhalt springen

News aus dem Tennis BJKC: Erstes Aufgebot für Masarova

05.03.2026, 14:57

Legende: Will auch in den Schweizer Farben jubeln Rebeka Masarova. Imago/NurPhoto

Mit Bencic, Golubic, Masarova und Naef gegen Tschechien

Captain Heinz Günthardt hat sein Quartett für das Duell mit Tschechien im Billie Jean King Cup bekanntgegeben. Am 10. und 11. April stehen Belinda Bencic, Viktorija Golubic, Rebeka Masarova und Céline Naef im Aufgebot. Für Masarova ist es eine Premiere. Die Baslerin, die während sechs Jahren für Spanien spielte, seit rund einem Jahr aber auf der Tour wieder unter Schweizer Flagge aufschlägt, rückt nebst Rückkehrerin Bencic für Jil Teichmann und Susan Bandecchi neu ins Team.

