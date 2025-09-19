Legende: Finaleinzug Jasmine Paolini und Sara Errani jubeln mit Teamcaptain Tathiana Garbin. Reuters/Wang Tingshu

Italien auf dem Weg zur Titelverteidigung

Die italienischen Tennisspielerinnen haben am Sonntag die Chance, zum zweiten Mal in Folge den Billie Jean King Cup zu gewinnen. Im ersten Halbfinal im chinesischen Shenzhen setzten sie sich gegen die Ukraine durch. Nach den beiden Einzeln und Siegen von Jasmine Paolini respektive Marta Kostjuk stand es 1:1. Das entscheidende Doppel wurde aber eine klare Beute der Olympiasiegerinnen Paolini und Sara Errani. Im Final trifft Italien auf den Rekordsieger USA oder Grossbritannien.

Resultate